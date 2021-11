Het Belgische Ecubel, dat zich specialiseert in het hergebruik en doorverkopen van IT-apparatuur, wordt overgenomen door de Franse groep ATF.

Ecubel is in ons land een van de grotere spelers op de markt van terugkoop en hergebruik voor laptops en andere IT-apparatuur. Dat meteen ook de markt waar in ATF Group actief is, dus voor de Franse spelers is de overname een manier om voet aan rond te krijgen in België.

Voor ATF is het de vierde overname. Eerder kocht het al Laptopservice.fr, Bis Repetita en TradeDiscount, elk actief in de verkoop en inkoop van tweedehands IT-apparatuur. Ecubel bestaat sinds 1985 en draaide in 2020 een omzet van zo'n 3,5 miljoen euro. De ATF Group behoudt alle medewerkers van Ecubel en de CEO, Wim Teerlinck, wordt directeur internationale ontwikkeling voor de ATF Group.

