De Franse Belastingdienst heeft ruim twintigduizend zwembaden waarvoor geen vergunning was aangevraagd ontdekt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Dat moet de Franse schatkist zo'n 10 miljoen euro aan extra belastinginkomsten opleveren.

De Franse Belastingdienst heeft een systeem van Google en Capgemini getest in een negental departementen, zo meldt de krant Le Parisien. Het systeem zoekt verschillen tussen luchtfoto's in Google Maps en informatie uit het Franse kadaster. Het doel is om illegale bouwwerken op te sporen waarvoor geen vergunning is aangevraagd en waarop geen belasting wordt betaald.

De zwembaden die nu zijn opgespoord zijn hier een voorbeeld van. Het systeem maakte daarbij onderscheid tussen tijdelijke zwembaden zoals een opblaaszwembad en permanente zwembaden. In totaal werden 20.356 zwembaden in kaart gebracht. Eigenaren krijgen een naheffing. Naar verwachting levert de actie zo'n 10 miljoen euro aan belastinginkomsten op.

In samenwerking met Dutch IT Channel

De Franse Belastingdienst heeft een systeem van Google en Capgemini getest in een negental departementen, zo meldt de krant Le Parisien. Het systeem zoekt verschillen tussen luchtfoto's in Google Maps en informatie uit het Franse kadaster. Het doel is om illegale bouwwerken op te sporen waarvoor geen vergunning is aangevraagd en waarop geen belasting wordt betaald.De zwembaden die nu zijn opgespoord zijn hier een voorbeeld van. Het systeem maakte daarbij onderscheid tussen tijdelijke zwembaden zoals een opblaaszwembad en permanente zwembaden. In totaal werden 20.356 zwembaden in kaart gebracht. Eigenaren krijgen een naheffing. Naar verwachting levert de actie zo'n 10 miljoen euro aan belastinginkomsten op.In samenwerking met Dutch IT Channel