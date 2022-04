De Franse telecomgroep Orange, moederbedrijf van het Belgische Orange, heeft speurders van de Franse concurrentiewaakhond over de vloer gekregen.

Volgens het Franse magazine Capital vonden er op 10 maart huiszoekingen plaats in vier vestigingen van Orange. Die zouden betrekking hebben op twee dossiers.

Orange zou concurrenten benadeeld hebben bij netwerkherstellingen op de Caraïben na de doortocht van orkaan Irma in 2017, en het bedrijf zou in Frankrijk zijn machtspositie op het glasvezelnetwerk misbruiken. Orange liet weten juridische stappen te zetten tegen de geldigheid van de huiszoekingen.

