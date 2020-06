De Franse corona-opsporingsapp StopCovid heeft op vier dagen tijd al meer dan 1 miljoen gebruikers. Dat heeft staatssecretaris Cédric O, bevoegd voor het digitale, zaterdag aangekondigd. Eerder had de Franse regering al gezegd dat de app alleen effectief kan zijn als enkele miljoenen Fransen de app zouden gebruiken, maar zaterdag zei Cédric O dat er geen 'precies doel is van aantal gebruikers'.

De staatssecretaris verduidelijkte later dat het gaat om activaties, en niet louter om downloads. Hij zei wel dat de app 'bijzonder handig' is voor mensen die in steden wonen, en die dus gebruik maken van het openbaar vervoer of cafés en restaurants bezoeken.

Zonder Google of Apple

Gebruikers krijgen een waarschuwing als ze meer dan vijftien minuten op minder dan één meter zijn geweest van iemand die positief test op het coronavirus. Het systeem werkt via Bluetooth. Op die manier kunnen smartphones op korte afstand verbinding met elkaar maken.

De app werd in Frankrijk ontwikkeld. De regering weigerde in zee te gaan met Google en Apple, die samen werken aan een platform voor contactopsporing dat landen kunnen inzetten. In Frankrijk zijn al meer dan 29.000 mensen aan het virus overleden.

De staatssecretaris verduidelijkte later dat het gaat om activaties, en niet louter om downloads. Hij zei wel dat de app 'bijzonder handig' is voor mensen die in steden wonen, en die dus gebruik maken van het openbaar vervoer of cafés en restaurants bezoeken.Gebruikers krijgen een waarschuwing als ze meer dan vijftien minuten op minder dan één meter zijn geweest van iemand die positief test op het coronavirus. Het systeem werkt via Bluetooth. Op die manier kunnen smartphones op korte afstand verbinding met elkaar maken.De app werd in Frankrijk ontwikkeld. De regering weigerde in zee te gaan met Google en Apple, die samen werken aan een platform voor contactopsporing dat landen kunnen inzetten. In Frankrijk zijn al meer dan 29.000 mensen aan het virus overleden.