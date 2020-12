Google en Amazon moeten in Frankrijk boetes van respectievelijk 100 miljoen en 35 miljoen euro betalen omdat ze de privacy van hun gebruikers schenden. Volgens de Franse privacywaakhond CNIL respecteren de internetreuzen de regels rond cookies niet.

CNIL legde de boetes op omdat Google.fr en Amazon.fr 'zonder voorafgaande toestemming' cookies voor gepersonaliseerde reclame op de computers van gebruikers installeren. Daarnaast bevatten de informatiebalken die bij het openen van de websites worden getoond onvoldoende uitleg over het gebruik, het weigeren en de verwerking van de cookies.

Dwangsommen

Google en Amazon moeten de informatiebalken nu in orde brengen. Als dat binnen de drie maanden niet gebeurd is, kan CNIL ook nog dwangsommen van 100.000 euro per dag opleggen.

CNIL legde de boetes op omdat Google.fr en Amazon.fr 'zonder voorafgaande toestemming' cookies voor gepersonaliseerde reclame op de computers van gebruikers installeren. Daarnaast bevatten de informatiebalken die bij het openen van de websites worden getoond onvoldoende uitleg over het gebruik, het weigeren en de verwerking van de cookies.Google en Amazon moeten de informatiebalken nu in orde brengen. Als dat binnen de drie maanden niet gebeurd is, kan CNIL ook nog dwangsommen van 100.000 euro per dag opleggen.