Franse minister verliest geduld rond Google-taks

"Genoeg gepraat, genoeg excuses," zei Le Maire volgens Reuters in een interview met Public Senat TV, het kanaal van de Franse senaat. "Zoals altijd in Europa staat het gebrek aan politieke wil in de weg. Alle technische kwesties zijn opgelost."

Zijn uithaal gaat over de taks die Europa wil opleggen aan grote buitenlandse bedrijven die in Europa hun digitale diensten aanbieden, maar op papier zeer weinig winst maken omdat ze het geld via verschillende (legale) constructies versluizen. Zo worden ze niet of amper belast.

Europa werkt daarom aan een taks die bij grote bedrijven drie procent van hun omzet (in plaats van hun winst) zou belasten. Maar de Europese discussie daarvoor sleept al jaren aan.

Volgens Le maire zijn het vooral kleinere landen zoals Luxemburg en Ierland die de voorstellen tegenhouden. Zij hanteren vaak lagere tarieven waardoor giganten als Google, Amazon, Facebook of Apple net in hun landen een vestiging hebben. De Franse minister merkt tot slot op dat een kmo in Frankrijk of Duitsland gemiddeld veertien procentpunten meer belastingen betaalt dan de grote Amerikaanse technologiereuzen.