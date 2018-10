Franse onderzoekers maken een vinger voor je smartphone

De MobiLimb is een robotvinger die je kan inpluggen in een micro-USB-poort van een smartphone. In de robot zitten vijf servo-motoren en een Arduino-microcontroller. Het ding kan verschillende acties ondernemen, zoals het zachtjes aaien van je hand, of zwaaien om de aandacht van de gebruiker te trekken. Een van de meer... intrigerende mogelijkheden omvat ook de optie dat de vinger de telefoon kan verplaatsen door verder te 'kruipen'.

De robotvinger is een onderzoeksproject van Marc Teyssier en zijn team, een reeks studenten aan de Université Paris Saclay, de Sorbonne en het Centre national de la recherche scientifique. Bedoeling, zo schrijft Teyssier op zijn website, is om de limieten van mobiele toestellen ver te overbruggen door het gebruik van een robotische ledemaat.