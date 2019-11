De Belgische VoIP-leverancier 3StarsNet is overgenomen door het Franse Sewan. Die doopt 3StarsNet meteen om tot Sewan België.

Met meer dan 350 miljoen belminuten per jaar is 3StarsNet een van de grootste alternatieve aanbieders van telefoondiensten voor professionelen (Voice over IP) in België. Het bedrijf biedt naast VoIP ook diensten als 'PBX in the cloud' en nummerhosting ook. Ook connectiviteit via radiogolven en glasvezel is mogelijk via dochteronderneming Mac Telecom.

Door de overname wordt het Franse Sewan nu ook actief in ons land. Sewan is opgericht in 2007 en telt ondertussen zo'n 450 medewerkers en is goed voor een omzet van 115 miljoen euro. Naast Frankrijk, is het ook al actief in Spanje en Duitsland. Daar komt dus nu België bij. "De expertise en ervaring van ons Belgisch team in combinatie met de extra middelen en het distributiemodel van Sewan zullen het verschil maken in onze markt", verduidelijkt Julien Kutter, CEO van 3StarsNet in een persbericht.

Sewan biedt cloudgebaseerde - veelal bedrijfskritische - communicatiediensten aan, en heeft naar eigen zeggen 750.000 eindgebruikers verdeeld over 55.000 verschillende bedrijven. Sewan werkt met meer dan 850 distributiepartners: gaande van operatoren en internetproviders tot integratoren en telefooninstallateurs.