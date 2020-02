Na SFR spreekt ook Bouygues zich uit tegen een verbod op Huawei-apparatuur op de Franse telecommarkt. Als het gedwongen op zoek moet naar een andere speler dan kost dat tijd en geld.

In Frankrijk verzetten operatoren Bouygues en SFR zich tegen een mogelijke verbod op telecomapparatuur van Huawei. Altice, dat eigenaar is van SFR, liet in januari al verstaan dat het financiële compensatie zou eisen mocht de staat haar huidige leverancier verbieden. Dat wordt nu herhaald door Martin Bouygues, CEO van de gelijknamige telecomoperator, aan Reuters.

"Als we verplicht worden om een andere leverancier dan Huawei te gebruiken in zones waar we vandaag 4G-materiaal van Huawei hebben, dan zijn we verplicht om deze te ontmantelen en nieuwe apparatuur te installeren wat voor extra kosten en vertraging zal zorgen," Aldus Bouygues.

Zowel Bouygues als SFR steunen vandaag op apparatuur van Huawei voor hun 4G-netwerk. Operator Orange gebruikt daarvoor apparatuur van Ericsson als Nokia. Orange maakte recent ook bekend dat het met hen een 5G-netwerk zou uitrollen. Operator Free heeft momenteel een samenwerking met Nokia.

Deze week moeten de operatoren aan de Franse telecomregulator l'Arcep laten weten of ze interesse hebben in 5G-spectrum. Eind deze maand moet ook de franse dienst voor cyberveiligheid (le cyberpompier de l'Etat) zich uitspreken over welke leveranciers worden toegelaten voor de aanleg van 5G-netwerken.

Mocht die beslissing uitdraaien op een verbod of verregaande beperking voor Huawei dan sluit Bouygues niet uit om naar de rechtbank te stappen. Volgens hem zou een beslissing tegen Huawei neerkomen op concurrentievervalsing tussen de Franse operatoren. Ook vreest de operator dat een ban er voor kan zorgen dat Nokia en Ericsson hun prijzen oprekken omdat ze als enige een 5G-netwerk op nationale schaal kunnen aanleveren.

