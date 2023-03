De Franse muziekstreamingdienst Deezer heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 168 miljoen euro, meer dan in het jaar ervoor toen het bedrijf 123 miljoen euro in het rood ging. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde financiële resultaten.

Deezer, een concurrent van het Zweedse Spotify, trok vorige zomer naar de beurs. Het werd een flop: bij de beursgang was het aandeel 8,5 euro waard, nu nog 2,6 euro. Ook operationeel ging het niet geweldig. Wereldwijd verloor de dienst zowat 200.000 abonnees (-2,2 procent). Deezer verlegde de focus van zijn marketinginspanningen naar enkele grote landen, waaronder de thuismarkt.

In Frankrijk steeg het aantal gebruikers wel met 8 procent tot 3,5 miljoen. Volgens de topman van het bedrijf, Jeronimo Folgueira, groeit het bedrijf gezond. Dankzij tariefverhogingen is de omzet van Deezer in 2022 met 13 procent gestegen naar 451 miljoen euro. Het bedrijf mikt op een jaarlijkse verkoopstijging van meer dan 10 procent tot 2025. Tegen dan wil het ook een positief bedrijfsresultaat boeken.

