In Marokko is de 21-jarige Sebastien Raoult gearresteert op verzoek van de FBI. De man wordt beschuldigt van het hacken en stelen van data bij verschillende Amerikaanse bedrijven.

De arrestatie van Raoult dateert al van 1 juni maar raakte pas afgelopen week bekend via Franse en Marokkaanse media. Hij werd op de luchthaven van Rabat opgepakt terwijl hij een vlucht naar Brussel wou nemen.

Volgens de FBI zou Raoult deel uitmaken van de ShinyHunters hackersgroep. Daarin zou hij sinds 2020 verschillende Amerikaanse bedrijven hebben gehackt en hun gegevens hebben verkocht. De man stond geseind bij interpol en kon zo worden opgepakt.

De vraag zal nu zijn of de man wordt uitgeleverd naar de VS. Daar riskeert hij een gevangenisstraf tot 116 jaar, maar zijn advocaat verzet zich daartegen. Zijn argumentatie is dat de feiten zouden gepleegd zijn vanuit Frankrijk, door een Fransman, waardoor hij in eigen land voor het gerecht zou komen.

