Freelancers spelen gretig in op techtrends als de virtuele wereld metaverse en non-fungible tokens (NFT's). Volgens een in Nederland gehouden onderzoek onder ruim duizend freelancers in de zakelijke dienstverlening is al dertig procent van hen bezig met het aanleren van vaardigheden om kansen in het metaverse op te kunnen pakken.

Het onderzoek werd gehouden door Fiverr, een online marktplaats voor freelancers. 'Ondanks dat het metaverse nog relatief nieuw is en Web3 en augmented reality voor velen nog redelijk abstract klinken, zijn freelancers al volop in die markt actief', zegt Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de internationale groei bij Fiverr. Dat er een markt voor is, wordt ook aangetoond door de stijging van de vraag naar dergelijke diensten op het platform. Zo werd er afgelopen jaar fors meer gezocht naar termen als NFT, virtual reality of augmented reality.

Games en Twitch

Ook in de virtuele gamewereld valt geld te verdienen voor freelancers. Het aantal zoekopdrachten naar gaming-gerelateerde dienstverlening nam in een jaar met 21 procent toe. Ook het aantal aanvragen voor de hulp bij de promotie van Twitch-kanalen, waar mensen hun games op kunnen streamen, steeg flink.

'Steeds meer gamers ontdekken het verdienmodel van het streamen van games op platformen als Twitch, waarbij meer streams leiden tot meer inkomsten', zegt De Lange. Dat leidt volgens haar tot hevige concurrentie, waardoor gamers op zoek gaan naar manieren om op te vallen. Daar schakelen zij vervolgens de hulp van freelancers voor in, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een in-game-look van spelers. Denk aan het ontwerpen van avatars of outfits die gamers dragen in een spel.

