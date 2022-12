Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, is maandag op de Bahama's gearresteerd nadat Amerikaanse aanklagers strafrechtelijke aanklachten tegen hem hadden ingediend.

De regering van de Bahama's zegt in een mededeling te verwachten dat de Verenigde Staten om zijn uitlevering zullen vragen.

De arrestatie van Bankman-Fried is de eerste concrete stap van de toezichthouders om individuele personen aansprakelijk te stellen voor de implosie van FTX vorige maand. 'De Bahama's en de Verenigde Staten hebben een gedeeld belang bij het ter verantwoording roepen van alle personen die banden hebben met FTX en die mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden', aldus minister-president Philip Davis van de Bahama's.

Een woordvoerder van de Amerikaanse openbaar aanklager in New York bevestigde aan persbureau Reuters de aanhouding van Bankman-Fried, maar weigerde aan te geven welke verdenkingen er tegen hem zijn. Volgens hem zullen die waarschijnlijk dinsdag worden geopenbaard. The New York Times meldt op basis van een anonieme bron dat het zou gaan om fraude en witwassen. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft bekendgemaakt ook met aanklachten te komen tegen Bankman-Fried, vanwege schendingen van effectenwetten. Die worden dinsdag ingediend, aldus de SEC.

