Fujifilm en Nintendo brengen samen een Switch-versie uit van de Instax Mini Link fotoprinter. Er komt ook een app die je toelaat om beelden van je gameconsole rechtstreeks naar de printer te sturen.

De Instax Mini Link is een kleine fotoprinter, een soort moderne Polaroid-camera. Voor de nieuwste uitvoering daarvan werkt Fujifilm samen met gamebedrijf Nintendo. Onder de motorkap is die Switch-versie voor alle duidelijkheid dezelfde als eerdere Instax Mini Link printertjes, zij het met een rood en blauw randje dat moet doen denken aan de Switch-console. Ze komt echter ook met een opvallende siliconen case in de vorm van Pikachu, meteen de reden waarom we dit nieuws brengen.

App

Samen met de nieuwe uitvoering lanceert Fujifilm ook een app voor de fotoprinter waarmee je Switch-screenshots kunt printen en allerlei figuurtjes van bekende Nintendo-franchises aan je foto's kunt toevoegen.

De app bevat fotofilters en 59 fotokaders waarmee je bijvoorbeeld Super Mario of de figuurtjes van Animal Crossing op je foto's kunt plakken. De app en de printer komen uit op 30 april. Belgische prijzen zijn er niet, maar in de VS kost de printer op zich zo'n honderd dollar, de bundel met Pikachu-behuizing zou op zo'n 120 dollar komen.

De Instax Mini Link is een kleine fotoprinter, een soort moderne Polaroid-camera. Voor de nieuwste uitvoering daarvan werkt Fujifilm samen met gamebedrijf Nintendo. Onder de motorkap is die Switch-versie voor alle duidelijkheid dezelfde als eerdere Instax Mini Link printertjes, zij het met een rood en blauw randje dat moet doen denken aan de Switch-console. Ze komt echter ook met een opvallende siliconen case in de vorm van Pikachu, meteen de reden waarom we dit nieuws brengen.Samen met de nieuwe uitvoering lanceert Fujifilm ook een app voor de fotoprinter waarmee je Switch-screenshots kunt printen en allerlei figuurtjes van bekende Nintendo-franchises aan je foto's kunt toevoegen. De app bevat fotofilters en 59 fotokaders waarmee je bijvoorbeeld Super Mario of de figuurtjes van Animal Crossing op je foto's kunt plakken. De app en de printer komen uit op 30 april. Belgische prijzen zijn er niet, maar in de VS kost de printer op zich zo'n honderd dollar, de bundel met Pikachu-behuizing zou op zo'n 120 dollar komen.