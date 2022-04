Fujitsu heeft zijn nieuwe serviceportfolio Computing as a Service, kortweg CaaS, aangekondigd. Hiermee wil het bedrijf de digitale transformatie versnellen en klanten wereldwijd toegang bieden tot geavanceerde computertechnologieën via de commerciële cloud.

De nieuwe service omvat hoogstaande computing resources zoals Fujitsu's op quantum gebaseerde Digital Annealer-technologie en het technische fundament van 's werelds snelste supercomputer Fugaku. Daarnaast moeten nieuwe softwaretoepassingen problemen van gebruikers oplossen middels AI en machine learning.

Krachtpatser

Fujitsu begint in oktober 2022 met de levering van deze nieuwe diensten. Eerst is de Japanse markt aan de beurt, daarna volgt de wereldwijde uitrol naar regio's als Europa, Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika.

De fabrikant accepteert vanaf deze week pre-orders voor Fujitsu Cloud Service HPC, wat een rekenkracht biedt die vergelijkbaar is met die van de PrimeHPC FX1000 supercomputer. Deze krachtpatser huisvest dezelfde CPU als de eerdergenoemde Fugaku supercomputer. In de komende maanden voegt Fujitsu diensten toe voor de Digital Annealer-technologie en AI-cloudservices om het serviceaanbod verder te versterken.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De nieuwe service omvat hoogstaande computing resources zoals Fujitsu's op quantum gebaseerde Digital Annealer-technologie en het technische fundament van 's werelds snelste supercomputer Fugaku. Daarnaast moeten nieuwe softwaretoepassingen problemen van gebruikers oplossen middels AI en machine learning.Fujitsu begint in oktober 2022 met de levering van deze nieuwe diensten. Eerst is de Japanse markt aan de beurt, daarna volgt de wereldwijde uitrol naar regio's als Europa, Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika.De fabrikant accepteert vanaf deze week pre-orders voor Fujitsu Cloud Service HPC, wat een rekenkracht biedt die vergelijkbaar is met die van de PrimeHPC FX1000 supercomputer. Deze krachtpatser huisvest dezelfde CPU als de eerdergenoemde Fugaku supercomputer. In de komende maanden voegt Fujitsu diensten toe voor de Digital Annealer-technologie en AI-cloudservices om het serviceaanbod verder te versterken.In samenwerking met Dutch IT-channel.