Fujitsu herstructureert in Europa

Op haar internationale conferentie in München wond de Japanse technologiegroep er geen doekjes om: om terug winstgevend te worden zal een forse afslanking nodig zijn. Fujitsu-baas Tatsuya Tanaka streeft naar een winstmarge van 4 procent in 2018, 5 procent in 2019 en 10 procent in 2022. Ook de omzet van de groep, stabiel tussen 2018 en 2019 met 2.050 miljard yen, zal moeten stijgen tot 2.150 miljard yen in 2022. Zowel in Japan als in de rest van de wereld zal een herstructurering doorgevoerd worden en moeten de kosten gedrukt worden. Dat gaat gepaard met een strategieverschuiving: de 'leverancier van apparaten' wil evolueren naar een 'leverancier van geconnecteerde oplossingen die diensten, software en technologieën combineren'.

Europese ambities niet waargemaakt

Fujitsu geef toe dat haar doelstelling om meer dan 50 procent van haar omzet buiten Japan te genereren, mislukt is. Als gevolg daarvan gaat het bedrijf terugplooien op Japan en haar structuren in Europa afbouwen. Zo besloot Fujitsu om haar fabriek in Augsburg te sluiten tegen 2022. De fabriek, een oude Siemens-locatie, vervaardigt desktop-computers, laptops en opslagsystemen. Na overleg met de vakbonden zullen daar naar verwachting 2.100 jobs, waarvan 300 indirect, verdwijnen.

In de Europese landen waar het klantenbestand niet groot genoeg is, staan tal van managementfuncties op de schop. "De activiteit in Europa is goed, maar we moeten de groei versnellen en dat vraagt belangrijke beslissingen", zegt Duncan Tait, hoofd van Fujitsu EMEIA. Ook bij ons laat de herstructurering haar sporen achter. Yves de Beauregard, die tot nu toe algemeen directeur in de Benelux was, zal enkel nog verantwoordelijk zijn voor België en Luxemburg, terwijl hij ook 'hoofd digitale oplossingen' van Fujitsu EMEIA wordt. Bas de Reus, die aan de Beauregard rapporteerde, blijft directeur van Fujitsu Nederland.

Fujitsu belooft wel te blijven investeren in Europa, zoals in haar blockchain-innovatiecentrum in Brussel, haar industrieel IoT-centrum in München en haar AI-centrum in Parijs.