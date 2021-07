De Nürburgring, het iconische racecircuit in de Duitse deelstaat Rijnland-Pfalts, krijgt binnenkort de beschikking over geavanceerde, door kunstmatige intelligentie aangedreven veiligheidsvoorzieningen. Dat is het resultaat van een nieuwe samenwerking met Fujitsu.

Het aangekondigde veiligheidssysteem maakt gebruik van hd-camera's, realtime AI-analyse en directe waarschuwingssystemen. Samen zorgen die ervoor dat zowel de raceleiding (race control) als de piloten onmiddellijk op de hoogte kunnen worden gebracht van incidenten op dit uitdagende circuit, dat door F1-legende Sir Jackie Stewart niet voor niets de 'groene hel' werd genoemd.

Blinde bochten

Een precieze startdatum voor het project is nog niet bekend. Het systeem wordt in eerste instantie ingezet over een lengte van 2,8 km van het legendarische Nordschleife-circuit, waar voorheen alleen radiocontact met de marshals voor de veiligheid zorgde. Als de AI een potentieel probleem detecteert, worden relevante triggers naar race control gestuurd. Vervolgens wordt het aankomende verkeer via de displays langs de baan gewaarschuwd.

Op dat eerste traject komen acht hd-camera's te staan. Om het volledige circuit, met een lengte van 20,8 km en voorzien van 73 (vaak blinde) bochten, te beveiligen, zijn op termijn meer dan honderd camera's nodig. Dat zijn er te veel om handmatig (lees: door mensen) te monitoren. Dat werk wordt bij de setup van Fujitsu dan ook uitbesteed aan een kunstmatig intelligentiesysteem.

Steeds intelligenter

Fujitsu zal het AI-systeem naar eigen zeggen verder blijven ontwikkelen. Zo zal het na verloop van tijd ook voertuigen en delen van het circuit leren herkennen, evenals kenmerken van de directe omgeving, waaronder grind, gras en vangrails. De AI wordt ook getraind om onregelmatigheden op de weg te detecteren (denk aan olie, vuil of brokstukken) en leert om te gaan met verschillende weersomstandigheden.

