De fusiegesprekken tussen de Amerikaanse chipmaker Broadcom en cyberveiligheidsbedrijf Symantec zijn mislukt. Dat meldde zakenzender CNBC op basis van bronnen bij de onderhandelingen.

Eerder deze maand werd door ingewijden nog gemeld dat Broadcom op het punt stond om Symantec over te nemen in een deal ter waarde van meer dan 15 miljard dollar. Naar verluidt is het overleg stukgelopen door enigheid over de overnameprijs. Symantec is actief op het gebied van antivirussoftware zoals met bijvoorbeeld Norton AntiVirus.