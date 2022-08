Videochatdienst Zoom verlaagt zijn financiële verwachtingen voor het hele boekjaar, nu medewerkers bij veel bedrijven weer naar kantoor gaan. Daardoor vinden veel vergaderingen niet langer online maar weer gewoon fysiek plaats.

In mei dacht Zoom in heel dit jaar nog 4,6 miljard dollar omzet binnen te kunnen halen. Nu gaat het bedrijf nog maar uit van 4,4 miljard dollar. Zoom kende met name in 2020 een stormachtige groei toen bedrijven, maar ook scholen plotseling een manier zochten om op afstand contact te houden.

Meer dan alleen videobellen

Nog steeds lukt het Zoom om zijn omzet uit te bouwen, maar niet meer zo sterk. De winst lag afgelopen kwartaal ook beduidend lager dan een jaar terug. De verwachtingen voor het lopende kwartaal die Zoom maandag presenteerde waren over de gehele linie bovendien slechter dan waarmee analisten in doorsnee rekening hadden gehouden.

Wat waarschijnlijk meespeelt is dat veel bedrijven vanwege de sombere economische vooruitzichten voorzichtiger zijn als het gaat om investeringen in digitale toepassingen. Zoom probeert wel interessant te blijven door meer diensten aan te bieden dan alleen videobellen. Maar daarbij ondervindt de onderneming veel concurrentie van andere bedrijven, zoals Microsoft en Google.

