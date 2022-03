Beveiliger G Data CyberDefense introduceert een nieuwe Virtual Private Network-oplossing. Met G Data VPN krijgen gebruikers de mogelijkheid om een beveiligde, versleutelde netwerkverbinding tot stand te brengen. Dat maakt het voor derden moeilijker om activiteiten online te volgen en gegevens te stelen.

De app biedt volgens G Data onbeperkt versleuteld dataverkeer op maximaal tien Windows-, Android- en iOS-apparaten. Bijna tweeduizend high-speed VPN-servers op meer dan 75 locaties wereldwijd zorgen voor de grootst mogelijke anonimiteit en veiligheid bij het bezoeken van websites, klinkt het bij de beveiliger. Daarnaast biedt G Data VPN ook de mogelijkheid om geoblokkades te omzeilen, wat nuttig is om online geografische beperkingen te voorkomen.

Extra beschermingslaag

'Privégegevens zijn niet alleen interessant voor cybercriminelen, maar ook voor machtige internetbedrijven, inlichtingendiensten of andere autoriteiten', stelt Eddy Willems, security-evangelist bij het bedrijf. 'Met onze nieuwe VPN-oplossing zorgen we voor een bijkomende laag van beveiliging die de privacy van de gebruiker extra beschermt. Via een versleutelde verbinding maskeert de app IP-adressen en worden alle inkomende en uitgaande datastromen beschermd tegen inzage.'

G Data VPN biedt voor één jaar bescherming op maximaal tien apparaten en is tijdelijk beschikbaar voor een introductieprijs van 39,95 euro.

