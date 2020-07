Gmail is toe aan een van zijn grootste redesigns in jaren. De nieuwe interface voegt onder meer Chat, Meet en Rooms toe aan de inbox, en moet de dienst van een mailbox omvormen tot een productiviteitssoftware.

In een blogpost geeft Google aan dat het de integratie tussen zijn belangrijkste communicatievormen wil verbeteren. Het gaat dan om e-mail, chat en video.

Dit betekent onder meer dat je nu rechtstreeks vanuit je inbox vergaderingen via video kunt starten. Dit deel van de redesign werd al deels uitgerold. Integratie van Meet (Google's videoconferencingplatform) werd ingebouwd in Gmail voor web, Android en iOS. Ook een integratie van Google Chat voor Gmail werd uitgerold, zij het voorlopig alleen op het web. Een van de opvallender functies hier is de mogelijkheid om chatberichten te forwarden naar je inbox in Gmail.

Klanten van G Suite kunnen vanaf deze week ook documenten in Chat binnenbrengen, en aparte kanalen ('rooms') maken om te communiceren met mensen binnen en buiten het bedrijf. Veelgebruikte 'rooms' kan je bovendien vastpinnen zodat je ze sneller vindt. Integratie voor apps als DocuSign of Salesforce wordt ook voorzien, zowel in Gmail, Chat als in de verschillende 'rooms'.

Een van de interessantere integraties is die van de zoekmachine. Je kan nu niet alleen je overvolle mailbox doorzoeken in Gmail, maar ook je chatgeschiedenis. Statussen als 'Do Not Disturb' en 'Out of Office' moeten tot slot de concentratie van gebruikers vrijwaren.

Van mailbox naar productiviteit

Met de redesign lijkt Gmail wat meer op de schuiven richting Slack, de populaire samenwerkingssoftware die zichzelf altijd heeft voorgenomen om e-mail te vervangen. Slack richt zich sterk op integraties met een hele hoop apps, zodat je vanuit dat ene chatvenster een reeks programma's kunt aansturen. Google lijkt nu een eigen alternatief voor Slack te willen uitbrengen, door zijn scala aan verschillende programma's en platformen een plaats te geven in je inbox.

In de komende weken belooft het bedrijf nog extra beveiligingsmaatregelen uit te rollen, specifiek voor videoplatform Meet en voor Chat. Die moeten de gastheer van meetings meer controle geven over wie er kan aanschuiven in de vergadering.

Deze nieuwe functies worden in de loop van de volgende weken eerst uitgerold voor (betalende) klanten van G Suite. Google wil nog niet zeggen welke van de functies beschikbaar worden voor gratis gebruikers.

