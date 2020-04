De G20 start een open consultatie rond de regelgeving die landen moeten invoeren om te voorkomen dat digitale munten zoals Libra de financiële stabiliteit ondermijnen.

De Financial Stability Board (FSB) van de G20 doet enerzijds een reeks van tien aanbevelingen, tegelijk doet het een open rondvraag waarop iedereen tot 15 juli kan op antwoorden.

Specifiek gaat het om stablecoins: virtuele munten waarvan de waarde is gebonden aan klassieke munten of een reeks middelen waardoor ze relatief stabieler zijn dan bijvoorbeeld bitcoin. Een voorbeeld hiervan is de Libra van Facebook.

Zelfde spelregels

Zo stelt de Financial Stability Board voor dat bedrijven die zulke munten uitbrengen aan dezelfde regels moeten voldoen als andere bedrijven. Maar ook dat de financiële regelgeving voor hen zal gelden. Dat wil zeggen dat een organisatie die een stablecoin wil uitgeven ook de bankenregels voor betalingen en controle van hun eigen klanten moeten voldoen.

Het gaat voor een groot deel over risicobeheer. Zo moeten banken processen hebben op witwaspraktijken of de financiering van terrorisme te detecteren en voorkomen. Daarnaast pleit de raad van de G20 ook voor flexibele grensoverschrijdende samenwerking. Dat moet voorkomen dat een virtuele munt de ene lokale wetgeving tegen de andere uitspeelt.

De FSB wil met haar oproep er voor zorgen dat landen klaar zijn wanneer stablecoins een grotere rol gaan spelen. Het gaat daarbij vooral om het verduidelijken en opvullen van gaten in de wetgeving. De bedoeling is om tegen oktober met een finaal rapport te komen.

Facebook lanceerde een jaar geleden haar project voor de virtuele munt Libra, waarbij de waarde ook vrij stabiel zou moeten zijn. De uitrol daarvan loopt moeizamer dan gedachten nadat verschillende centrale banken lieten verstaan dat er eerst regels moeten zijn vooraleer libra toe te laten. Ook haakten verschillende grote partners als Mastercard, Visa en payPal intussen af.

Maar de kans is zeer realistisch dat virtuele munten op lange termijn breder worden gebruikt in de maatschappij. Zo denken sommige landen na over een eigen virtuele versie van hun munt naarmate betalingen in cash verminderen.

