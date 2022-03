Netflix staat binnenkort mogelijk niet meer toe dat mensen hun account kosteloos delen met familie en vrienden. De streamingdienst gaat in drie landen testen met een extra vergoeding voor gebruikers buiten het opgegeven huishouden.

Volgens de servicevoorwaarden van Netflix mag het account van een klant officieel 'niet worden gedeeld met personen buiten het huishouden'. Het bedrijf kneep echter altijd een oogje toe. In Chili, Costa Rica en Peru komt daar binnenkort een einde aan.

Netflix begint in die landen een test met accounts die 'gemakkelijk en veilig' gedeeld kunnen worden, maar waar wel een extra vergoeding tegenover staat. Het gaat omgerekend om een maandelijkse meerkost tussen de twee en drie euro. Daarmee kunnen abonnees een à twee accounts buiten hun huishouden aan hun profiel toevoegen.

Impact op de capaciteit

'We zien dat accounts vaak door verschillende huishoudens worden gedeeld. Dat heeft een impact op onze capaciteit om te investeren in kwaliteitsseries en -films voor onze leden', zegt Chengyi Long, directrice innovatie bij Netflix. De nieuwe optie wordt in de komende weken geactiveerd in Chili, Costa Rica en Peru. Als de test een succes is, wordt het principe mogelijk ook in andere landen ingevoerd.

Netflix is een van de grootste streamingdiensten ter wereld. Eind 2021 waren er wereldwijd zo'n 221,8 miljoen abonnees.

