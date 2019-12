Volgens bronnen van Bloomberg gaat Samsung zowel de Galaxy 11 als de nieuwe Fold uitrusten met een 108 megapixel sensor en extra zoommogelijkheden.

De Galaxy 11 zou rond februari verschijnen en is Samsung's volgend vlaggenschip. Bronnen binnen Samsung zeggen aan Bloomberg dat de Koreaanse technologiereus dat toestel wil uitrusten met een 108 megapixel sensor, aangevuld met onder meer een 5X optische zoomlens, een ultrawide lens, en een time-of-flight sensor. Die laatste twee zitten vandaag al in de Galaxy S10.

De nieuwe camerafuncties komen niet alleen in de S11 voor maar zullen ook in de nieuwe generatie Galaxy Fold zitten. Dat is de opvouwbare smartphone van Samsung. Vermoedelijk wordt dat toestel, in tegenstelling tot de eerste generatie, ook in ons land op de markt gebracht.

Veel bijkomende details zijn er nog niet. Maar de 108 megapixel sensor verdient wel enige nuance. Zo betekent meer megapixels doorgaans meer details in een foto. Maar er zijn nog veel andere factoren die meespelen, zoals hoeveel licht een camerasensor opneemt, of de combinatie met andere lenzen. Zo zorgt de time-of-flight sensor er onder meer voor dat een toestel het voorwerp op de voorgrond herkent van de achtergrond die vervolgens onscherp kan worden gemaakt.

Het gerucht dat Samsung 5X optische zoom in een smartphone kan zetten is er al enkele maanden. Optische zoom is doorgaans een lastige opdracht voor telefoonmakers omdat de lenzen, zoals bij fototoestellen, een bepaalde afstand moeten hebben. Het bedrijf zou dat oplossen met een soort periscoop design waardoor die afstand in de telefoon verticaal zit verwerkt en de telefoon dun kan blijven.