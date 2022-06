Zo'n 37 bedrijven, waaronder Microsoft, Meta, Epic Games, Nvidia en Qualcomm, gaan samenwerken om standaarden rond de metaverse vast te leggen. De bedoeling is om zowel terminologie als technologie op elkaar af te stemmen.

De metaverse is een begrip geworden sinds Facebook zich eind 2021 omdoopte tot Meta en aankondigde dat het volop op 'the metaverse' zou focussen, een virtuele omgeving die enerzijds heel revolutionair lijkt, maar tegelijk enorm doet denken aan het bijna twintig jaar oude Second Life.

Intussen kondigt bijna elk groot technologiebedrijf aan dat ze in een metaverse zullen stappen, maar in praktijk gaat het vaak om verschillende virtuele omgevingen, soms op een scherm, soms in AR of VR. De exacte terminologie loopt door elkaar en de technologie is momenteel vaak elk bedrijf voor zich.

Daar moet het Metaverse Standards Forum beterschap in brengen. Het initiatief moet open interoperabele standaarden voor AR, VR, 3D en geospatiale technologie samenbrengen. De organisatie wil met hackathons, prototyping tools en consistente terminologie samen het potentieel van de metaverse benutten.

Van Adobe tot Ikea, maar geen Apple

Onder de organisaties zitten niet de minste spelers. Naast bovengenoemde namen zitten onder meer ook W3C (World Wide Web Consortium), Sony Interactive Entertainment, spelengine Unity, Adobe, Huawei en Blackshark.ai (bekend van Microsoft Flight Simulator 2020). Maar ook Ikea doet mee, al zal je hun metaverse vermoedelijk zelf moeten bouwen.

Tegelijk merken verschillende media op dat sommige spelers opvallend afwezig zijn. Zo zien we (nog) geen Niantic (Pokémon Go) of Roblox hoewel die sterke affiniteit met AR en virtuele werelden hebben. Ook Apple staat niet op de lijst, al is het bedrijf wel vaker net de partij die niet meedoet aan sectorinitiatieven.

