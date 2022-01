Gameketen Game Mania is maandagochtend het slachtoffer geworden van een aanval met gijzelsoftware. Bij de aanval, die donderdagavond pas bekend werd gemaakt, wisten de daders diverse gegevens buit te maken. Maar wachtwoorden en betaalgegevens werden niet gecompromitteerd, verzekert de keten.

In een mailing aan zijn klanten zegt Game Mania dat het op maandag 10 januari, rond drie uur 's ochtends, te maken had met een ransomware-aanval. De daders hadden daarbij toegang tot een server waarop diverse bedrijfsinformatie staat, waaronder ook persoonsgegevens. Het gaat volgens Game Mania om algemene gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Meer gevoelige data, met name wachtwoorden en betaalgegevens, bleven buiten schot.

Gewoon operationeel

Het datalek veroorzaakt volgens de gameketen geen hinder voor de activiteiten van het bedrijf: zowel de fysieke winkels als webshop zijn operationeel.

Hoewel klanten geen rechtstreeks gevaar lopen door het datalek, waarschuwt Game Mania er wel voor dat de hackers hun persoonsgegevens mogelijk zullen verkopen. 'Hierdoor bestaat het risico dat cybercriminelen contact met u opnemen via mail of sms met de vraag om geld of om uw wachtwoord te wijzigen', luidt het in de mailing.

'Niet onderhandelen'

Het bedrijf adviseert klanten om vooral niet in te gaan op zulke verzoeken en verdachte berichten te melden via verdacht@safeonweb.be. Game Mania biedt zijn excuses aan voor het datalek en laat de situatie momenteel onderzoeken door een externe veiligheidsexpert. De hackers waren blijkbaar niet uit op geld, zoals gebruikelijk bij een aanval met gijzelsoftware, maar dreigen ermee om de gestolen gegevens te publiceren. 'We zullen echter niet onderhandelen en niet op eisen ingaan', benadrukt CEO Kris Lenaerts. 'Hun eis is nog niet concreet. De communicatie is heel vaag.'

