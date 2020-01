De mobiele game Plague Inc., verschenen in 2012, was in China de voorbije dagen het meest gedownloade betaalde spel. De ontwikkelaar vermoedt dat dit te maken heeft met de uitbraak van het coronavirus en benadrukt dat het om een spelletje gaat, en niet om een bron van medisch advies.

In Plague Inc. moet de speler een virus ontwikkelen en ervoor zorgen dat dit zich verspreidt, aanpast en zo veel mogelijk mensen besmet. Het wordt met name in China opmerkelijk meer gespeeld sinds dat land getroffen werd door het coronavirus, dat intussen zeker tachtig dodelijke slachtoffers eiste.

Voor de ontwikkelaar van het spel Ndemic Creations, komt de hernieuwde interesse in Plague Inc. niet als een verrassing. "We zien het bij elke uitbraak van een virus. Mensen hebben op die momenten duidelijk nood aan bijkomende informatie over de verspreiding van de ziekte", klinkt het. Volgens de makers is het desbetreffende spel 'realistisch en informatief', maar mag het zeker niet beschouwd worden als een wetenschappelijk model.

De toegenomen populariteit leidde bij Ndemic Creations zelfs tot overbelaste servers, liet de ontwikkelaar via een tweet weten. Ook de website van het bedrijf ging door de drukte even offline, maar die problemen lijken intussen hersteld.

