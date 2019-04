Gamebedrijven breken regels met geoblocken

Zes grote gamebedrijven hebben mogelijk Europese regels overtreden door te voorkomen dat mensen in een ander land games konden kopen. Dat zegt de Europese Commissie vrijdag. Dat zogeheten geoblocken is verboden, omdat consumenten daardoor in het ene EU-land meer kwijt kunnen zijn voor hetzelfde spel dan in het andere land.

Margrethe Vestager