De Amerikaanse transportinspectie heeft een nieuw onderzoek geopend naar autobouwer Tesla, omdat het mogelijk zou zijn vanuit de chauffeurszetel te gamen terwijl het voertuig rijdt.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die instaat voor de inspectie van transport in de Verenigde Staten, is een voorbarig onderzoek gestart naar Tesla om de mogelijkheid games te spelen op het scherm in de auto. Als blijkt dat dat tot mogelijke ongelukken kan leiden, komt er later een officieel onderzoek.

Het gaat om Tesla-modellen 3, S, X en Y die sinds 2017 op de markt zijn in de Verenigde Staten, in totaal zo'n 580.000 voertuigen. De modellen kregen vorig jaar de mogelijkheid om games te spelen en op het internet te surfen via de interne display, de zogeheten 'Passenger Play'. Volgens een klacht neergelegd bij de inspectie kan ook de chauffeur de functie gebruiken, zelfs tijdens het rijden, met mogelijke afleiding tot gevolg. Voordien kon dat alleen als de auto geparkeerd staat.

De NHTSA wil nu weten wat de gevolgen daarvan voor de chauffeur zijn. In de VS krijgen auto's sinds 2013 richtlijnen mee waarin staat dat functies van de wagen de chauffeur niet mogen afleiden. Het is overigens niet het eerste NHTSA-onderzoek naar Tesla. De transportinspectie is al langer naar de werking van de Autopilot-software aan het kijken.

