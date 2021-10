Als alternatief voor de klassieke opleiding, zet een spin off van HoWest in op gamebased learning en VR om personeel op te leiden of bekend te maken met procedures.

Onder de naam Play It is de spin off van Howest actief in opleidingen in de vorm van een spel. Het bedrijf telt sinds haar oprichting al zo'n honderdduizend gebruikers die samen een half miljoen opleidingen hebben gevolgd.

'Het unieke aan ons concept is dat organisaties al hun medewerkers tegelijk kunnen opleiden. Ze krijgen een aanbod vanuit hun werkgever en kunnen vervolgens zelf bepalen wanneer en op welk toestel ze de gamebased opleiding volgen. Een training duurt gemiddeld vijf minuten en dat maakt deze vorm van microlearning natuurlijk behapbaar. Volgens een onderzoek van de UGent leidt ons platform personeel totvier keer sneller op en stijgt de kennisoverdracht met dertig procent,' zegt Mike Ptacek, die het bedrijf samen met Brecht Kets oprichtte.

Versnelling

Dankzij de coronacrisis kwamen digitale opleidingen in een versnelling, zegt Play It. Het bedrijf kijkt onder meer naar het trainen van procedures, onboarding of het stroomlijnen van interne communicatie. Er is een catalogus, maar er zijn ook op maat gemaakte aanbiedingen. Sinds kort zet het bedrijf ook in op VR, voor realistische omgevingen.

Vandaag telt Play It dertien mensen, maar het bedrijf wil extra personeel aanwerven, met het oog op het aanbieden van haar diensten in het buitenland.

