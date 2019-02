Gameontwikkelaar Activision Blizzard schrapt 800 banen

Bij het bedrijf werken zo'n 9600 mensen. Geruchten over een grote reorganisatie deden al enige tijd de ronde. De klappen zullen voornamelijk vallen bij administratieve diensten en op de verkoopafdelingen, in ontwikkelaars van de populairste spelletjes wordt juist geïnvesteerd.

Tijdens een toelichting gaf de onderneming aan dat de verkopen van onder meer Call of Duty en Overwatch tegenvallen. Vooral de zogeheten in-gamesaankopen, waarbij spelers wapens of andere producten kunnen kopen, waren zwak.

Activision zette in het afgelopen kwartaal een omzet in de boeken van ruim 2,8 miljard dollar. Dat was minder dan kenners hadden voorzien. Ook de prognose voor het huidige kwartaal, van bijna 1,2 miljard dollar aan opbrengsten, stelde teleur. De berichten van Activision Blizzard volgen na teleurstellende resultaten van rivalen als Electronic Arts en Take-Two Interactive Software. Ook zij hebben moeite om spelers te binden, ook omdat ze zware concurrentie ondervinden van het spelletje Fortnite van Epic Games.