Games krikken de winstverwachting van Sony op

Het Japanse bedrijf verwacht fors meer operationele en nettowinst, zo kondigde het aan bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Sony rekent nu op een operationele jaarwinst van 870 miljard yen, zo'n 6,8 miljard euro. Dat was 670 miljard yen. De nettowinst voorziet het bedrijf op 705 miljard yen, waar dat 500 miljard yen was. De omzetprognose ging omhoog van 8,6 biljoen yen naar 8,7 biljoen yen.

Voor de PlayStation-divisie had Sony in juli ook al de verwachtingen opgevoerd, vanwege de goede verkoopcijfers van het spel God of War. Onlangs deed het spel Spider-Man het echter nog beter en voor het kwartaal rond de feestdagen staan nog een aantal grote titels op stapel. In de afgelopen periode zette Sony een omzet van krap 2,2 biljoen yen in de boeken tegen een kleine 2,1 biljoen yen in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 173 miljard yen, een derde meer dan een jaar eerder.