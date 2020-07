Kongregate, een gameplatform dat een tiental jaar geleden hoogdagen beleefde met Flash-games, ondergaat een herstructurering. De site neemt geen nieuwe titels meer aan en ontslaat een reeks werknemers.

De site maakte de aanpassingen bekend in een forumpost. Daarin meldt het bedrijf dat de game-industrie zich terugtrekt van Flash, en dat Kongregate achterloopt in deze evolutie. Het bedrijf wil zich meer gaan concentreren op het ontwikkelen van eigen spellen.

Kongregate, de website, zal niet langer nieuwe games aanvaarden en ook enkele sociale functies, zoals chatrooms, worden afgeschaft. Bestaande games op het platform kunnen wel updates blijven krijgen. Het bedrijf lijkt ook een reeks medewerkers te hebben ontslagen.

De gamebibliotheek van Kongregate bestaat voornamelijk uit Flash-games, een populaire browserplugin van Adobe die de laatste jaren echter in onmin is gevallen omdat het niet altijd de veiligste programmatuur was. Adobe kondigde in 2017 aan dat het dit jaar zou stoppen met het ondersteunen van Flash, en de browsers van Apple, Microsoft, Google en Mozilla hebben de technologie grotendeels achterwege gelaten. Apple was daarbij de eerste om de plugin in de ban te slagen, en heeft hem nooit ondersteund op iPhone en iPad. In de nieuwste versie van Apple's Safari browser kan je Flash ook niet gebruiken.

