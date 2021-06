Electronic Arts (EA), een van de grootste makers van computergames ter wereld, is het slachtoffer geworden van een datahack. Dat bevestigde het bedrijf achter populaire spellen als Battlefield, FIFA 21 en Need for Speed.

EA zei dat de hackers onder meer een beperkt aantal broncodes hebben gestolen. De schade is beperkt en er zouden geen gegevens van spelers zijn buitgemaakt. 'De privacy is dus niet in gevaar', aldus EA dat onderzoek doet naar de cyberaanval. Ook de autoriteiten zijn ingeschakeld.

Dark web

Volgens technieuwssite Motherboard zijn hackers erin geslaagd om ongeveer 780 gigabyte aan interne documenten te stelen bij EA. Daaronder is de broncode van de populaire voetbalgame FIFA 21. De gegevens worden te koop aangeboden op ondergrondse marktplaatsen op het dark web, het afgeschermde deel van het internet, aldus Motherboard.

De hackers claimen dat ze ook de code van de zogeheten Frostbite-engine in handen hebben gekregen. Dat is de software die nodig is om games te kunnen spelen.

EA zei dat de hackers onder meer een beperkt aantal broncodes hebben gestolen. De schade is beperkt en er zouden geen gegevens van spelers zijn buitgemaakt. 'De privacy is dus niet in gevaar', aldus EA dat onderzoek doet naar de cyberaanval. Ook de autoriteiten zijn ingeschakeld.Volgens technieuwssite Motherboard zijn hackers erin geslaagd om ongeveer 780 gigabyte aan interne documenten te stelen bij EA. Daaronder is de broncode van de populaire voetbalgame FIFA 21. De gegevens worden te koop aangeboden op ondergrondse marktplaatsen op het dark web, het afgeschermde deel van het internet, aldus Motherboard.De hackers claimen dat ze ook de code van de zogeheten Frostbite-engine in handen hebben gekregen. Dat is de software die nodig is om games te kunnen spelen.