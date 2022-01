GameStop heeft zijn koers op de beurs in New York fors de lucht in zien gaan. De plannen van de gamewinkelketen om een marktplaats voor NFT's te lanceren, kunnen beleggers wel bekoren.

Met een NFT of een zogenaamd non-fungible token kan het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchain worden gegarandeerd. Ze worden vaak gebruikt om online digitale kunst, afbeeldingen of videofragmenten te veilen, maar hebben nog vele andere toepassingen, zoals digitale contracten.

Partnerschappen

Vorige week raakte bekend dat GameStop werkt aan een marktplaats voor NFT's. Volgens Amerikaanse media is het de bedoeling om op die marktplaats vooral digitale objecten gelinkt aan videogames aan de man te brengen, en wil GameStop daarvoor overeenkomsten afsluiten met spelontwikkelaars. De keten zou ook partnerschappen aangaan met verscheidene cryptomuntbedrijven.

Als gevolg van het nieuws koerste GameStop vrijdagochtend op de beurs in New York ruim 12 procent hoger. Het aandeel GameStop stond het afgelopen jaar al massaal in de belangstelling nadat beleggers elkaar via Reddit aanspoorden om het massaal te kopen. Zo wilden ze grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling, een hak zetten.

Met een NFT of een zogenaamd non-fungible token kan het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchain worden gegarandeerd. Ze worden vaak gebruikt om online digitale kunst, afbeeldingen of videofragmenten te veilen, maar hebben nog vele andere toepassingen, zoals digitale contracten.Vorige week raakte bekend dat GameStop werkt aan een marktplaats voor NFT's. Volgens Amerikaanse media is het de bedoeling om op die marktplaats vooral digitale objecten gelinkt aan videogames aan de man te brengen, en wil GameStop daarvoor overeenkomsten afsluiten met spelontwikkelaars. De keten zou ook partnerschappen aangaan met verscheidene cryptomuntbedrijven.Als gevolg van het nieuws koerste GameStop vrijdagochtend op de beurs in New York ruim 12 procent hoger. Het aandeel GameStop stond het afgelopen jaar al massaal in de belangstelling nadat beleggers elkaar via Reddit aanspoorden om het massaal te kopen. Zo wilden ze grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling, een hak zetten.