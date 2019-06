Na een eerdere aankondiging in maart geeft Google meer details over haar game-streamingdienst Stadia. Die komt bij de lancering meteen naar België.

De opzet van Stadia is dat je niet langer (dure) hardware nodig hebt om games te spelen. In plaats daarvan draaien de spellen in Google's datacenter en worden ze gestreamd naar je pc, tablet, tv (via Chromecast) of smartphone (op dit moment enkel Google's eigen Pixel 3 en 3a-toestellen).

Stadia komt vanaf november in twee versies. Stadia Base is gratis, biedt een resolutie van 1080p aan 60 FPS en stereogeluid. Games die je op stadia hebt gekocht, kan je hier altijd spelen.

Stadia Pro zal 9,99 euro per maand kosten, biedt een resolutie tot 4K aan 60 FPS met 5.1 surroundgeluid. Hier kan je echter een reeks games spelen die in de abonnementsprijs zijn inbegrepen.

(Eigen)hardware

Stadia wil op zowat elk scherm speelbaar zijn. Voor tv's loopt dat via een Chromecast, al heb je om in 4K te spelen wel een Chromecast Ultra nodig.

Google's Chromecast Ultra en de Stadia controller © Google

Voor de input op pc belooft Google ondersteuning voor muis en toetsenbord. Ook controllers van PlayStation en Xbox worden ondersteund. In welke mate die vlot werken via Chromecast of een (Android)smartphone is niet meteen duidelijk. Zo gebruiken bijvoorbeeld moderne Xbox-controllers Bluetooth, maar oudere versies niet.

Google komt wel met haar eigen draadloze Stadia-controller die te koop is voor 69 dollar (vermoedelijk ongeveer 69 euro in België).

Verbinding

Het lastigste onderdeel van een game streamingdienst is de verbinding. Zeker bij actie-intensieve games of racegames is een verbinding met snelle reactietijd (lage latency) cruciaal.

Als absoluut minimum hanteert Google een internetsnelheid van 10 Mbps om te kunnen streamen in 720p. Vanaf 20 Mbps lukt dat in 1080p (Full HD). Wie in 4K wil gamen, moet over 35 Mbps beschikken. Opgelet, dit houdt nog geen rekening met de latency. Gelukkig biedt Google wel een snelheidstest aan om te bepalen welke modus gepast is voor jouw verbinding.

Een pijnlijk punt blijft wel het verbruik. PC Gamer rekende uit dat een uurtje gamen in standaardkwaliteit (1080p aan 20 Mbps) zo'n 9 gigabyte per uur verbruikt. In 4K (35 Mbps) is dat 15,75 gigabyte per uur. Dat wil zeggen dat je per 65 uren gamen een terabyte aan data verbruikt. Of anders gezegd: wie geen onbeperkt data-abonnement heeft, kan maar een paar avonden per maand Google Stadia gebruiken. Zelfs wie wel een onbeperkt abonnement heeft en intensief speelt, zal mogelijk tegen de limieten van de fair use policy van Telenet of Proximus botsen.

Landschap vergroot

Google is voor alle duidelijkheid niet de eerste of enige die games streamt. De afgelopen jaren hebben onder meer Steam, Playstation, Xbox en Nvidia hun eigen initiatief gelanceerd. Vaak komen die neer op het spelen van je gekochte games op een ander toestel in huis. The Verge heeft een mooi overzicht van de voornaamste streamingdiensten voor games.

Ook België heeft trouwens een lokale dienst met PixelStellar van het Belgische Cloudalize. Hier huur je een krachtige virtuele pc waar je je bestaande gamecollecties (onder meer via Steam) kan spelen.

Starterspakket

Google heeft nu al een starterspakket te koop. Voor 129 kan je de Founder's Edition bestellen. Dan krijg je bij de lancering drie maanden Stadia Pro, een Buddy Pass om drie maanden om weg te geven aan een vriend, een blauwe Stadia-controller en een Chromecast Ulta.

Games

Google noemt alvast een aantal games die bij de lancering beschikbaar zijn. al kunnen we verwachten dat deze tegen november, of in de maanden nadien, nog worden uitgebreid.

Baldur's Gate 3 (van het Belgsiche Larian Studios), Destiny 2, Doom Eternal, The Crew 2, Get Packed, Grid, FM, Mortal Kombat 11, Farming Simulator 19, The Elder Scrolls Online, Trials Rising, Wolfenstein Young Blood, Just Dance, Shadow of the Tomb Raider, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV, Rage 2, Samurai Showdown, NBA 2K, Borderlands 3., Assassin's Creed Odyssey en Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.