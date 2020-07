Els Bellens is redactrice bij Data News.

De diensten van navigatiespecialist Garmin die waren getroffen door een grote storing, lijken langzaam weer te gaan werken. Dat laten meerdere gebruikers weten op sociale media. Ook een werknemer van Garmin schrijft op Twitter dat de diensten weer worden opgestart.

Navigatiespecialist Garmin wordt sinds donderdag getroffen door een grote storing. Daardoor werkten sommige apparaten niet goed die verbinding maken met servers van het bedrijf, zoals smartwatches. Ook de website en helpdesk van Garmin waren niet of nauwelijks bereikbaar. De diensten lijken ondertussen deels weer opgestart.

Volgens meerdere bronnen, waaronder techsite ZDNet, nieuwssite iTHome en de Britse krant The Guardian werd het Amerikaanse bedrijf getroffen door een aanval met gijzelsoftware.

Garmin heeft de cyberaanval en de daaropvolgende storing maandag bevestigd. Het Amerikaanse bedrijf zei dat er geen gegevens van gebruikers zijn gestolen of verloren zijn gegaan. Ook verwacht het niet dat de storing een impact gaat hebben op de financiële resultaten van het bedrijf.

