Nu de marges van bedrijven onder druk, voorspelt onderzoekbureau Gartner een daling in investeringen in fusies en overnames. Ook duurzaamheid is een van de eerste gebieden die te maken zullen krijgen met bezuinigingen.

De marktonderzoeker baseert zich op een onderzoek onder 128 CFO's en CEO's in juni 2022. 'Bezuinigingen op fusies en overnames zijn een voor de hand liggende keuze na recordactiviteit in 2021 en met stijgende rentetarieven die de financieringskosten van dergelijke deals aanzienlijk verhogen', zegt Randeep Rathindran, research vice president Gartner Finance. 'Het is verrassender om duurzaamheid zo dicht bij het hakblok te zien, omdat CEO's dat voor het eerst in 2022 als een strategische topprioriteit beschouwden, en ESG-onthullingen worden steeds meer verankerd in wetgeving.'

In het onderzoek stelt 46% van de CEO's en CFO's dat uitgaven voor personeels- en talentontwikkeling het laatste gebied zouden zijn om te bezuinigen. 45% van de respondenten wil als laatste bezuinigen op digitale investeringen. Technologie-investeringen zijn ook de minst waarschijnlijke eerste besparing; slechts 23% van de respondenten plaatst dit in hun top twee.

In samenwerking met Dutch IT Channel

