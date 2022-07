Dit jaar zal er door bedrijven drie procent meer worden uitgegeven dan vorig jaar. Vooral software, datacenters/cloud zitten in de lift, maar voor een nieuwe printer of pc is er minder animo.

Gartner verwacht dat er dit jaar wereldwijd 4,5 biljoen dollar wordt uitgegeven aan IT. De drie procent is een stijging, maar veel minder dan de groei van 10,2 procent vorig jaar. Het analistenbureau merkt op dat er veel meespeelt, zoals Inflatie en de Russische invasie in Oekraïne. Al wil dat niet zeggen dat er geen geld wordt uitgegeven.

'De huidige volatiliteit die we zowel voor inflatie als wisselkoersen zien, zal de investeringsplannen van CIO's niet verstoren,' zegt Gartners onderzoeksanalyst John-David Lovelock. Hij waarschuwt ook dat wie niet investeert op korte termijn een achterstand opbouwt op de middellange termijn en misschien zelfs zal verdwijnen op lange termijn.

Meer datacenter, minder toestellen

Kijken we naar de verschillende segmenten dan zijn datacentersystemen met 11,1 procent stijging de grootste groeier, samen met software (9,6 procent groei). Hoewel ze niet als aparte uitgaven worden geteld zegt Gartner dat uitgaven rond cloud zelfs met 22,1 procent stijgt. Al zit de stijging niet overal. De uitgaven voor toestellen dalen met 5 procent. Volgens Gartner wordt er bespaard op pc's, tablets en printers

Personeelstekort tot eind 2023

In de marge van haar becijfering merkt Gartner ook op dat het tekort aan IT-personeel zal verbeteren tegen eind 2023. Het verwacht dat digitale transformatie bij bedrijven tegen dan zal vertragen waardoor er meer ruimte komt voor het bijscholen en omscholen van bestaand personeel. Maar tot dan blijft het balanceren tussen meer vraag naar IT en voldoende mensen vinden.

