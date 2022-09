Driekwart van de bedrijven zou het liever met minder securityaanbieders doen. Niet de kostprijs, maar de gebrekkige samenwerking doet bedrijven verlangen naar eenvoud.

Analistenbureau Gartner deed een rondvraag bij 418 bedrijven in Noord-Amerika, Azië en EMEA en stelt vast dat 75 procent van hen wil consolideren om zo hun risico's te beperken. In 2020 lag dat percentage nog op 29 procent.

'Security en risk management leaders zijn in toenemende mate ontevreden met de operationele efficiëntie en het gebrek aan integratie van een heterogene securitystack,' zegt John Watts, vicepresident analist bij Gartner. 'Bijgevolg consolideren ze het aantal securityaanbieders die ze gebruiken.'

Volgen Gartner werkt 57 procent van hen met minder dan tien securityspelers. Vooral in domeinen als secure access service edge (SASE) en extended detection and response (XDR) wordt er gekeken om het aantal aanbieders af te bouwen.

Geen besparing

Die afbouw staat grotendeels los van een trend naar kostenbesparing. Slechts 29 procent van hen doet het om minder uit te geven. Watts wijst er op dat consolidatie geen goede manier is om te besparen. Wie dat wil doen kan beter het aantal licenties verminderen of contracten heronderhandelen.

Analistenbureau Gartner deed een rondvraag bij 418 bedrijven in Noord-Amerika, Azië en EMEA en stelt vast dat 75 procent van hen wil consolideren om zo hun risico's te beperken. In 2020 lag dat percentage nog op 29 procent.'Security en risk management leaders zijn in toenemende mate ontevreden met de operationele efficiëntie en het gebrek aan integratie van een heterogene securitystack,' zegt John Watts, vicepresident analist bij Gartner. 'Bijgevolg consolideren ze het aantal securityaanbieders die ze gebruiken.'Volgen Gartner werkt 57 procent van hen met minder dan tien securityspelers. Vooral in domeinen als secure access service edge (SASE) en extended detection and response (XDR) wordt er gekeken om het aantal aanbieders af te bouwen.Die afbouw staat grotendeels los van een trend naar kostenbesparing. Slechts 29 procent van hen doet het om minder uit te geven. Watts wijst er op dat consolidatie geen goede manier is om te besparen. Wie dat wil doen kan beter het aantal licenties verminderen of contracten heronderhandelen.