Gartner: 'Omzet uit public cloud stijgt met 17,5% in 2019'

De omzet in de public cloud markt groeit in 2019 tot 214,3 miljard dollar. Dit is een stijging van 17,5% ten opzichte van van 182,4 miljard dollar omzet die in 2018 werd gerealiseerd.

Dit voorspelt Gartner. Infrastructure as a Service (IaaS), door het onderzoeksbureau ook wel Cloud system infrastructure services genoemd, is in 2019 het snelstgroeiende segment. Naar verwachting stijgt de omzet uit IaaS met 27,5% tot 38,9 miljard dollar, ten opzichte van 30,5 miljard dollar in 2018. Platform as a Service of cloud application infrastructure services volgen op de tweede plaats met 21,8% groei.

"Clouddiensten verstoren de markt", zegt Sig Nag, research vice president bij Gartner. "Bij Gartner kennen we geen enkele vendor of service provider wiens business model en omzetgroei niet worden beïnvloed door de omarming van cloud-first strategieën in organisaties. We zien nu alleen nog het begin van deze ontwikkeling. In 2022 verwacht Gartner dat de omvang van de markt en de groei van de cloud services industrie bijna drie keer groter zal zijn dan de groei van IT-diensten in het algemeen."

Meer dan één op de drie organisaties zet de cloud in de top drie wat betreft investeringsprioriteiten. Dit is terug te zien in het aanbod op de markt. Gartner verwacht dat tegen het eind van 2019 meer dan 30% van de nieuwe softwareinvesteringen van techleveranciers is verschoven van cloud-first naar cloud-only. Dit betekent dat licentiegebaseerd softwaregebruik verder zal dalen, terwijl SaaS en abonnement-gebaseerde cloud consumptiemodellen blijven groeien.

Cloud-gerelateerde dienstverlening

Bijna 19% van het cloudbudget van organisaties wordt op dit moment besteed aan cloud-gerelateerde dienstverlening, zoals cloud consulting, implementatie, migratie en managed services. Gartner verwacht dat dit percentage zal oplopen tot 28% in 2022.

Naarmate cloud mainstream wordt in de meeste organisaties, zullen productmanagers voor cloud gerelateerde services zich volgens Nag moeten richten op het leveren van oplossingen die waarde toevoegen aan het aanbod van hyperscalers.

