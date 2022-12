Digital is een teamsport geworden. Dat maakt van de CIO de teamcoach, aldus Gartner: 'Een goeie digitale leider kan de groeicurve in het bedrijf weer ombuigen.'

Duizenden IT-leiders, maar ook andere C-level executives met digitale affiniteit, bliezen voor het eerst in drie jaar opnieuw fysiek verzamelen in Barcelona voor het Gartner IT Symposium/Xpo. Het analistenbureau maakte van de gelegenheid gebruik om de moraal van de IT-troepen aan te sterken. Laat u als CIO of IT-leider niet in de verleiding brengen om als gevolg van de opeenvolgende crisissen een stap terug te zetten, maar zet integendeel net een stap naar voren: dat is de niet mis te verstane centrale boodschap van Gartner, uiteraard ondersteund met de nodige cijfers, statements, statistieken en marktonderzoeken.

'Digitaal versnellen is niet alleen voor de CIO een prioriteit maar voor het hele uitvoerend comité'

'89% van de directeurs in onze global board survey zegt dat digital nu in alle groeistrategieën van hun bedrijf opgenomen is. Digitaal versnellen is niet alleen voor de CIO een prioriteit maar voor het hele uitvoerend comité', zo zegt Val Sribar, Senior VP bij Gartner Reserarch & Advisory. 'We zien ook dat de rol van de CIO op een interessante manier verandert. Zo zegt 83% van de CIO's in een recent onderzoek dat ze ook strategische niét-IT-leidinggevende rollen aangenomen hebben. Het bewijst dat digital meer dan ooit een teamsport geworden is, waarbij de CIO de digitale coach is. En dat maakt dat er heel wat kansen zijn voor hem of haar om het verschil te maken', aldus Sribar.

It's the economy, stupid

Gartner deed zijn uiterste best om de sfeer er in te houden tijdens de conferentie die nog steeds als een jaarlijkse hoogmis voor C-level IT-leiders geldt: ook heel wat Belgen reizen af naar Barcelona. 'Ondanks alle opeenvolgende crisissen - de pandemie, de sociale ongelijkheid, de klimaatsverandering en nu recent de Russische invasie - voel ik me optimistisch', zegt Mary Mesaglio, Managing VP analyst bij Gartner. 'Want de laatste jaren is de wereld wel blijven ronddraaien om ons de mogelijkheid te geven om nu samen te komen en opnieuw het verschil te maken. Tijdens de pandemie creëerden de IT-leidinggevenden een golf aan digitale technologie die de wereld aan de gang hield. En ook nu heeft de wereld volgens mij nood aan CIO's.'

'Wat onze recente board survey ons leert is dat er drie topprioriteiten voor de board zijn: de economie, de economie, en welja: de economie', klinkt het wat lacherig. Maar met topantwoorden als 'mogelijke recessie' (57%), 'onzekere economie op lange termijn' (45%) en 'langdurige inflatoire druk' (41%) kunnen we haar geen ongelijk geven. Verderop de lijst staan 'talent en skills' (39%), de 'wereldwijde energiecrisis' (31%) en 'disruptieve business-modellen' (22%). 'Voor mij zijn dat vooral de oorzaken van de economische bezorgheden die de top-3 bezetten.'

Groei

CEO's zijn aan 'groei' alsmaar minder belang gaan hechten in hun prioriteitenlijst van de afgelopen jaren. 'Maar vergis je niet, desondanks is het nog altijd hun eerste prioriteit, zij het met minder intensiteit dan voorheen', meent Daniel Sanchez Reina, VP analyst bij Gartner. 'Waarom? Niet omdat ze geen groei meer willen, maar omdat ze een gebrek aan skills hebben of een probleem in de supply chain ondervinden. Dat betekent dat de groeicurve van hun bedrijf naar beneden gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat goed digitaal leiderschap die curve weer kan ombuigen', aldus Sanchez Reina. 'Als we kijken naar onze onderzoeken en voorspellingen, dan zien we bijvoorbeeld dat 'digitaal mature' organisaties met een sterke digitale leider toch drie keer meer groei verwachten dan de minder digitaal bedreven organisaties.'

'Digitaal mature organisaties verwachten drie keer meer groei dan de minder digitaal bedreven organisaties'

Op de Gartner-conferentie schoven de analisten een model naar voor met een aantal versterkende krachten waarmee de CIO aan de slag kan. 'Die zorgen voor groei, maar op een andere manier dan vroeger. Business leaders, klanten en partners willen een 'IT for sustainable growth'. Waarbij duurzame groei verder gaat dan enkel de financiële definitie maar ook een ethisch luik en een milieuvriendelijke dimensie omvat', aldus Reina:'Als we IT in die mix toevoegen, dan komen we tot een set van digitale investeringen die zorgen voor continu sterke financiële cijfers maar wel op een efficiënte en verantwoorde manier.'

IT for Sustainable Growth

Om zo'n 'IT for Sustainable Growth' te helpen realiseren, schuiven de analisten drie concrete aanbevelingen voor CIO's naar voor. Zorg om te beginnen dat u het werk voor alle werknemers fundamenteel verbetert door hen de nodige technologische tools aan te reiken die hen toelaten om performanter te zijn mét aandacht voor de sustainability-doelstellingen van hun organisatie', vertelt Ed Gabrys, Managing VP bij Gartner. 'Ten tweede: investeer verantwoord. Alle stakeholders in een organisatie willen producten die een 'do no harm' boodschap uitstralen. En ten derde: zet in op 'resilient cybersecurity' om voor de nodige beveiliging te zorgen die de groei niet in de weg staat', aldus Gabrys.

Klinkt dat nog wat vaag? Op de volgende pagina's in dit dossier diepen we de enkele aanbevelingen uit. Maar de kernboodschap richting CIO's is duidelijk: grijp het momentum. Weersta aan de verleiding om even terug te plooien, maar zet net een flinke stap voorwaarts. Zet uw leiderschap en visie om in tastbare actie. Of zoals analiste Mary Mesaglio het samenvatte: Tech matters more then ever.

