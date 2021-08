Gartner ziet vier nieuwe trends in cloud computing. Die zorgen voor uitbreiding van het aanbod en bijgevolg meer mogelijkheden van de cloud.

Het gaat om: alomtegenwoordigheid van de cloud (cloud ubiquity), regionale cloud-ecosystemen, duurzaamheid en koolstofintelligente cloud (carbon-intelligent cloud), en de geautomatiseerde programmeerbare infrastructuur van aanbieders van cloudinfrastructuur en platformservice (CIPS).

'De economische, organisatorische en maatschappelijke impact van de pandemie zal een katalysator blijven voor digitale innovatie en adoptie van clouddiensten', zegt Henrique Cecci, senior onderzoeksdirecteur bij Gartner. 'Dit geldt met name voor use-cases zoals samenwerking, werken op afstand en nieuwe digitale services om een hybride personeelsbestand te ondersteunen.'

Cloud heeft zich bewezen

Tegenwoordig vormt de cloud de basis voor de meeste nieuwe technologische disrupties - zoals composable business. Het distributiemodel heeft het zichzelf bewezen in tijden van onzekerheid met veerkracht, schaalbaarheid, flexibiliteit en snelheid. Hybride, multicloud- en edge-omgevingen groeien en vormen de basis voor nieuwe gedistribueerde cloudmodellen.

Bovendien zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie, zoals 5G R16 en R17, cloudadoptie naar een nieuw niveau van breder, dieper en alomtegenwoordig gebruik duwen. Gebruiksscenario's zoals verbeterde ervaringen met mobiel bankieren en transformatie van de gezondheidszorg zullen ook naar voren komen.

Aanjagers cloud-adoptie

Allemaal aanjagers van de groei van wereldwijde cloudadoptie. Gartner voorspelt dat de uitgaven van eindgebruikers aan publieke cloudservices in 2021 zo'n 396 miljard dollar zullen bedragen en met 21,7 procent zullen groeien tot 482 miljard dollar in 2022. Bovendien voorspelt Gartner dat rond 2026 de publieke clouduitgaven meer dan 45 procent van alle IT-uitgaven van ondernemingen zullen bedragen, tegen minder dan 17 procent in 2021.

'Organisaties verbeteren hun tijdlijnen voor digitale bedrijfsinitiatieven en gaan snel naar de cloud in een poging om omgevingen te moderniseren, de betrouwbaarheid van het systeem te verbeteren, hybride werkmodellen te ondersteunen en andere nieuwe realiteiten aan te pakken die door de pandemie worden gedwongen', vult Brandon Medford aan, senior principal analist bij Gartner.

Toenemende versnippering

Toenemende versnippering van de geopolitieke regelgeving, protectionisme en naleving van de industrie stimuleren de creatie van nieuwe regionale en verticale cloud-ecosystemen en datadiensten. Bedrijven in de financiële en publieke sector willen kritieke lock-in en single points of failure met hun cloudproviders buiten hun land verminderen.

Regio's die niet in staat zijn om hun eigen platformecosystemen te creëren of in stand te houden, hebben geen andere keuze dan gebruik te maken van de platforms in andere regio's en hun toevlucht te nemen tot wet- en regelgeving om een bepaald niveau van controle en soevereiniteit te behouden. De zorgen onder politici, de academische wereld en technologieaanbieders in deze regio's nemen toe, wat leidt tot initiatieven zoals GAIA-X in Europese landen.

Duurzaamheid, 'carbonintelligent' cloud

Bijna de helft van de respondenten in de Gartner CEO-enquête van 2021 gelooft dat klimaatverandering een aanzienlijke impact zal hebben op hun bedrijf. Cloudproviders spelen in op deze groeiende focus op duurzaamheid door verdergaande CO2-neutrale bedrijfsdoelen te stellen, wat nieuwe uitdagingen creëert voor leiders op het gebied van infrastructuur en operaties (I&O).

'De komende jaren zullen nieuwe duurzaamheidseisen worden opgelegd en de keuze van cloudserviceproviders kan afhangen van de 'groene' initiatieven van de provider', aldus senior onderzoeksdirecteur Cecci.

Hyperscale CIPS-providers

Gartner verwacht de brede acceptatie van volledig beheerde, AI-/machine-learning (ML)-enabled cloudservices van hyperscale CIPS-providers. Dit zal de operationele last van traditionele I&O-rollen in de public cloud snel elimineren.

'Infrastructuur wordt programmeerbaar en de werking ervan wordt vervolgens geautomatiseerd', zegt Cecci. 'Moderne IT-infrastructuur, of deze nu wordt ingezet in het datacenter of wordt gebruikt in de openbare cloud, vereist minder handmatige tussenkomst en routinematig beheer dan de legacy-equivalenten.'

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

