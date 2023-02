Volgens het onderzoeksbureau zorgt stress ervoor dat bijna de helft van de leiders in cyberbeveiliging tegen 2025 van baan verandert.

'Cybersecurity-professionals worden geconfronteerd met onhoudbare niveaus van stress', zegt Deepti Gopal, director analyst bij Gartner. 'CISO's moeten een bedrijf verdedigen, met als enige mogelijke uitkomst dat ze wel of niet gehackt worden. De psychologische impact hiervan heeft een rechtstreekse invloed op de kwaliteit van beslissingen en de prestaties van leiders.'

Een en ander zorgt ervoor dat talentverloop een aanzienlijke bedreiging vormt voor beveiligingsteams. Gartner-onderzoek toont aan dat vooral bedrijven die hun beveiligingsprogramma's op compliance richten, weinig ondersteuning aan hun werknemers bieden en verder digitaal weinig volwassen zijn, meer verloop hebben. Dat geldt extra in de securitysector, waar een nijpend tekort zorgt dat werknemers snel een bedrijf vinden dat hen wel apprecieert. Tegen 2025 zou stress ervoor zorgen dat zowat de helft van de securityleiders van baan verandert, een kwart zou van functie veranderen. 'Burn-out en vrijwillig verloop zijn de gevolgen van een slechte organisatiecultuur', zegt Gopal. 'Hoewel het elimineren van stress een onrealistisch doel is, kunnen mensen ongelooflijk uitdagende en stressvolle banen aan in culturen waar ze worden ondersteund.'

In samenwerking met Dutch IT Channel

