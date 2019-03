Gartner: 'Twee derde van de iPaas-leveranciers verdwijnen tegen 2023'

"De uitdaging voor de meeste iPaaS vendoren is dat hun business simpelweg niet winstgevend is", legt Bindi Bhullar, senior research director bij Gartner, uit. "Omzetgroei en toenemende acceptatie door klanten lopen niet in de pas met de kosten voor het draaien van het platform en de grote investeringen in sales en marketing."

Marktaandeel van gespecialiseerde spelers loopt terug

Grote vendoren als Oracle, Microsoft en IBM zijn beter in staat met deze uitdagingen om te springen dan kleinere partijen, vooral doordat zij competitievere producten kunnen aanbieden tegen een agressievere prijs, en meer pakketopties kunnen bieden. Gartner verwacht dat deze trend het marktaandeel van gespecialiseerd iPaaS spelers verder zal terugdringen.

"Voor organisaties die een iPaaS-oplossing willen aanschaffen is dit goed nieuws", aldus Bhullar. "Zij kunnen kapitaliseren op de verschuivende marktdynamiek door directe problemen nu op te lossen, en zich voor te bereiden op het omarmen van een ander iPaaS-aanbod van een alternatieve vendor naarmate de markt richting 2023 verder geconsolideerd raakt."

Tegelijkertijd lopen bedrijven het risico een platform te omarmen van een partij die zich terugtrekt uit de markt of wordt overgenomen door een andere partij. "Kopers zouden de risico's die zij op dit vlak lopen moeten minimaliseren door platformen te omarmen die op de korte termijn winst opleveren, zodat de kosten van een eventuele vervanging eenvoudiger kunnen worden gerechtvaardigd", zegt Bhullar.

Investeringen in RPA stijgen

Gartner verwacht dat de investeringen in robotic process automation (RPA) software in 2022 zullen uitkomen op 2,4 miljard dollar, ten opzichte van 680 miljoen dollar in 2018. Deze stijging is vooral te danken aan de noodzaak die organisaties voelen om legacy processen snel te digitaliseren en automatiseren, evenals het vereenvoudigen van de toegang tot legacy applicaties. "Organisaties omarmen RPA indien zij veel handmatige data integratietaken tussen applicaties hebben en zoeken naar kosteneffectieve integratiemethoden", aldus Saikat Ray, senior research director bij Gartner.

85% van de grote en zeer grote organisaties heeft tegen het eind van 2022 een vorm van RPA omarmd, voorspelt Gartner. Ray voegt toe dat 80% van de organisaties die in 2018 proof of concepts of pilotprojecten hebben afgerond, in 2019 de implementatie van en investeringen in RPA zullen opschalen. Hieruit blijkt volgens het onderzoeksbureau dat de technologie de gewenste voordelen oplevert. Op de lange termijn verwacht Gartner dat RPA niet alleen zal helpen kostenoptimaliseringen te realiseren, maar indien gecombineerd met kunstmatige intelligentie zoals chatbots, machines learning en natural language processing ook de productiviteit kan ondersteunen en de klanttevredenheid kan vergroten.

