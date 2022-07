De wereldwijde omzet uit halfgeleiders zal dit jaar minder sterk groeien dan in 2021. Onderzoeksbureau Gartner stelt zijn voorspelling naar beneden bij.

De omzet in de chipmarkt stijgt naar verwachting met 7,4% in 2022, voorspelt Gartner nu. Die groei is lager dan in 2021, toen de markt nog een groei van 26,3% noteerde. Ook is die verwachte groei lager dan Gartner vorig kwartaal nog voorspelde; het bedrijf ging toen nog uit van 13,6% groei voor 2022.

'Hoewel de chiptekorten afnemen, gaat de wereldwijde halfgeleidermarkt een periode van zwakte in. Die zal aanhouden tot 2023, wanneer de halfgeleideromzet naar verwachting met 2,5% zal krimpen', zegt Richard Gordon, Practice VP bij Gartner. 'We zien nu al zwakte in de eindmarkten voor halfgeleiders, met name de markten die blootgesteld zijn aan consumentenbestedingen. Stijgende inflatie, belastingen en rentetarieven, samen met hogere energie- en brandstofkosten, zetten het beschikbare inkomen van de consument onder druk. Dit heeft gevolgen voor de uitgaven aan elektronische producten zoals pc's en smartphones.'

In samenwerking met Dutch IT Channel.

