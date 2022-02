Onderzoeksbureau Gartner denkt dat zo'n kwart van de mensen over een paar jaar hun stappen in het metaverse gaan zetten.

Het metaverse, een soort cluster van digitale werelden waar heel wat technologiebedrijven momenteel op inzetten, kan al tegen 2026 veel mensen aantrekken. Dat is alvast de voorspelling van onderzoeksbureau Gartner. In een rapport geeft het bedrijf aan dat tegen 2026 zo'n kwart van de mensen minstens een uur per dag in het metaverse zou kunnen spenderen.

Metaverse is een snel verwaterende term, die doelt op een alternatieve digitale realiteit. Daarin worden virtuele en 'augmented' werelden samengebracht via een online platform. Een hoop techbedrijven zien daar brood in, met onder meer Nvidia, Microsoft, SAP en vooral Facebook (niet toevallig herdoopt tot Meta) die hun eerste stappen in die richting zetten.

Volgens Gartner biedt zo'n platform mogelijkheden, onder meer voor werk, e-commerce en entertainment. 'Aanbieders zijn altijd bezig met het bouwen van nieuwe manieren waarop gebruikers hun leven in digitale werelden kunnen repliceren', schrijft Marty Resnick, research vice president bij Gartner in een nieuw rapport. Hij heeft het dan onder meer om digitale klaslokalen of het bouwen van digitale huisjes in spelwerelden. 'Die activiteiten gebeuren momenteel in verschillende omgevingen. Uiteindelijk zullen ze naar een enkele omgeving, het metaverse, komen, met meerdere bestemmingen over de verschillende technologieën en ervaringen heen.'

Niet te snel

In zijn rapport gaat Gartner er van uit dat er geen enkele vendor het hele metavers zal bezitten, en dat er dus een virtuele economie kan ontstaan met digitale munten en NFT's. De impact daarvan op het leven van consumenten kan groot zijn. Ook op dat van werkgevers, overigens. Gartner verwacht dat organisaties hun werknemers de mogelijkheid zullen geven om samen te werken in virtuele kantoren, en zo dus hun eigen plekje in dat metaverse moeten claimen.

Dat tegen 2026 al een kwart van de mensen dagelijks op het metaverse zouden zitten lijkt snel, maar Gartner schrijft ook dat bedrijven nu ook weer niet te hard van stapel moeten lopen. 'Het is nog te vroeg om te weten welke investeringen op lange termijn werken', aldus Resnick, 'maar product managers zouden al wel de tijd moeten nemen om bij te leren, op ontdekking te gaan en zichzelf voor te bereiden op een metaverse.'

