IAB Europe heeft een plan ingediend om te voldoen aan de bezwaren van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Tegen september wordt duidelijk of dat volstaat en of de advertentiefederatie haar beroep wint.

In februari kreeg IAB Europe te horen dat TCF, haar systeem voor online adverteerders, in strijd is met de GDPR. Dat legt een bom onder de manier waarop internetgebruikers vandaag worden gevolgd en bestookt met gerichte advertenties. IAB kreeg van de Gegevensbeschermingsautoreiteit (GBA) twee maanden om met een plan op de proppen te komen.

Dat plan ligt er nu, vernam Data News. De GBA ontving het actieplan van IAB Europe en de autoriteit bespreekt dat nu met haar Europese tegenhangers. De bedoeling is dat de GBA tegen september laat weten of het plan volstaat om voortaan in regel te zijn met de privacywetgeving. Details van het plan zijn momenteel niet bekend.

Uitspraak in beroep

IAB Europe zegt dat het rond die tijd ook een uitspraak verwacht in de beroepsprocedure tegen haar veroordeling. Om die reden heeft IAB het verzoek om de beslissing volledig te schorsen wel ingetrokken. De organisatie gaat nog steeds in beroep, maar verwacht rond dezelfde tijd een beslissing van de GBA over het plan als een uitspraak in beroep van het Marktenhof. Mocht dat beroep alsnog vertraging oplopen dan houdt het wel de optie open om het schorsingsverzoek weer toe te voegen.

IAB Europe kreeg begin dit jaar een boete van 250.000 euro. Die komt er omdat het huidige systeem, Transparency and Consent Framework of TCF, het toch mogelijk maakt om gebruikers te identificeren. Dat systeem omvat onder meer advertentietrackers zoals de cookies die je moet accepteren wanneer je een website bezoekt.

Los van het bedrag van de boete, is IAB het niet eens met delen van de uitspraak, onder meer dat IAB Europe een controller zou zijn in de verwerking van die persoonlijke data in het huidige systeem. Dit najaar leren we dus of die uitspraak overeind blijft en of de voorstellen om het systeem aan te passen volstaan voor de privacyregulator.

