Een gebrek aan coördinatie en samenwerking tussen C-level, IT-teams en bredere business vertraagt de digitale transformatieplannen van heel wat bedrijven. Dat moet althans blijken uit een nieuw rapport van IT-dienstverlener NTT.

Volgens het 2019 Digital Means Business Report van NTT (downloadlink) is slechts 11 procent van de organisaties zeer tevreden met degenen die verantwoordelijk zijn voor hun digitale transformatie, ondanks het feit dat bijna driekwart van hen al volop in het traject zitten. Wereldwijd boeken organisaties wel enig succes met digitale transformatie, maar om echt succesvol te zijn vereist dat proces ingrijpende veranderingen. Dit, in combinatie met een gebrek aan leiderschap, houdt veel bedrijven tegen.

Die conclusie trekt NTT, het moederbedrijf van Dimension Data, op basis van een bevraging afgenomen bij 1.157 respondenten in vijftien niet nader genoemde landen wereldwijd. Minder dan de helft (49 procent) daarvan gelooft dat het leidinggevend team over de juiste vaardigheden beschikt om de digitale transformatie uit te voeren.

NTT constateert vooral een gebrek aan coördinatie tussen IT-teams en het bredere bedrijf. Bijna de helft (49 procent) van de digitale transformatieprojecten wordt nog steeds door het IT-departement geleid. In 29 procent van de gevallen gaat het om een samenwerkingsverband tussen de business en de IT.