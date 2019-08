is redacteur bij Data News

Amerikaanse consumenten doen steeds langer met hun smartphone. De voornaamste reden voor het wachten ligt bij het gebrek aan nieuwe functies.

Het gaat om een online rondvraag van Strategy Analytics bij 2.500 Amerikaanse consumenten. De resultaten slaan dus niet op Europese gebruikers, maar geven wel een zekere trend weer.

Waar vroeger een telefoon na een tweetal jaar werd vervangen, ligt het gemiddelde in de VS nu op 33 maanden. Bij blanke consumenten duurt het gemiddeld drie jaar vooraleer een nieuw toestel wordt gekocht. Bij babyboomers (55-64 jaar) is dat zelfs meer dan drie jaar.

De reden voor die langere vervangperiode ligt volgens Strategy Analytics bij het gebrek aan innovatie. Smartphones verbeteren wel licht in hun batterijduur, schermkwaliteit of camera, maar grote nieuwigheden ontbreken al enkele jaren. Tegelijk stijgen de prijzen van de topmodellen tot ver boven de duizend dollar.

Wat volgens de rondvraag wel een verschil maakt is de komst van 5G. Eén op vier Amerikaanse consumenten zegt dat de technologie belangrijk is op hun volgend toestel.

Het onderzoek keek ook naar wat belangrijk is volgens geslacht en generatie. Daarbij leren we dat de camerafuncties en de kwaliteit ervan vooral bij vrouwen en consumenten tussen 18 en 24 belangrijk zijn. Generatie Y en Z (consumenten tussen 25 en 54) zijn dan weer eerder geïnteresseerd in tools voor tijdsbeheer en offline tijd.